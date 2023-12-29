19 юных нижегородцев стали победителями Всероссийской детской творческой акции «Портрет твоего края»

В Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийской детской творческой акции в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края».
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