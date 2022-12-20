А вы тоже думали, что охота за скальпами была придумана индейцами

Вы тоже думаете, что охоту за скальпами изобрели индейцы? Спешим разочаровать адептов «гуманных демократических ценностей белого хозяина», ведь именно истребители индейцев скальпируют свою добычу в качестве доказательства.
Популярные статьи
- Колонизация Луны до сих пор кажется научной фантастикой, но НАСА уже сегодня осуществляет программу «Артемида», одной из целей которой является создание обитаемой базы на спутнике Земли
- Активная защита бронетанковой техники активно устанавливается на машины западных стран
- В простонародье Александр III получил прозвище – «Миротворец», думаю, не составит труда догадаться почему
Свежие комментарии