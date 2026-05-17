Любовь к «ласточке» помогла должнику погасить долг более 1,2 млн рублей

Сотрудники межрайонного отделения по розыску ГУФССП по Свердловской области разыскали автомобиль Mercedes должника, исполнительное производство по которому находилось в Кировском районном отделении Екатеринбурга.
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