Член СПЧ: цифровой профиль не решит проблему мигрантов

Создание цифрового профиля на каждого трудового мигранта в России не возымеет эффекта. Об этом сообщил, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
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