Иран может расширить ответные действия против энергетической и гражданской инфраструктуры государств Персидского залива Нынешний конфликт вокруг Ирана представляет собой сложный кризис, в котором переплетаются военные, экономические и политические интересы нескольких государств.
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