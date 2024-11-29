Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Часовщик
    И мне кажется что,больше половины россиян мечтают об этом.СБУ неспроста зас...
  • Светлана Зуева
    Как же хочется надавать всем этим сцукам так ,чтоб позабывали и свои имена и где они жили.....СБУ неспроста зас...
  • Elena Chebotareva
    Ага !!!!!!Крымский спикер: ...

Военкор Стешин: России готовят новый Хасавюрт. Обманут, как с Алеппо

Военкор Стешин: России готовят новый Хасавюрт. Обманут, как с Алеппо

Готовящиеся администрацией Дональда Трампа соглашения о заморозке конфликта на Украине будут таким же обманом России, как оказавшееся ошибочным успокоение властей Сирии относительно судьбы города Алеппо, накануне уже в третий раз захваченного поддерживаемыми Турцией и США боевиками-исламистами.

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