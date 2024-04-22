Сегодня электричество планово отключают в Астрахани и Ахтубинском районе

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 22 апреля, в плановом отключении электричества находятся 4 населенных пункта: Астрахань – во всех районах РЭС (с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район – с.