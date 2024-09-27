Крымских журналистов поздравили с блокировкой в Молдавии

Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – сайты Госсовета РК и «Крымской газеты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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