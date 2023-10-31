Вопреки всему Ургант желает через телеэкран ворваться в мой дом!

Из всех щелей начали прокрадываться в Россию «перепуганные патриоты» с совестью набекрень и практически стеклянными глазами К тому же – так беспардонно и незвано! Помните, острословы подкорректировали одну известную шутку: «Ещё в старь на Руси говорили: «Незваный гость – хуже татарина!» Так вот сегодня эта прибаутка звучит более актуально: «Незваный гость – лучше Урганта!».