Политика как он...
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Политика как она есть

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В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ рассказала о росте числа «попавших в сети проституции» украинских беженок, которые, по ее словам, из-за отсутствия жилья и работы становятся жертвами торговцев людьми.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Опять ложь! Все бордели Европы уже долгие годы забиты одними жителями Украины у них это в крови!!!!
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