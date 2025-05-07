Россия объявила о начале режима перемирия с 7 до 11 маяКремль и МИД РФ подтвердили, что с 7 мая начнет действовать объявленное ранее перемирие.
Россия объявила о начале режима перемирия с 7 до 11 мая
Комментарии
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Регина Толстоброва
Надо увоевать до последнего патрона.Все равно Зеленский это не будет соблюдать. Мы смешим всех только.
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15 час.
Lana_Borei Иванова
Наверно устали наши воины...
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14 час.
Иван Ураганов
Какое перемирие,хохлы воспользуются этим моментом и усилят боевые действия.
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13 час.
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