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Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории в формате зачета

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории в формате зачета

Без зачета не допустят к государственной итоговой аттестации Через два года в российских школах планируют ввести устный экзамен по истории для учащихся девятых классов.

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