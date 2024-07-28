В Омске выделили еще 6 миллионов рублей на благоустройство сквера у ТЮЗа. Эта сумма потребуется, чтобы выложить пешеходные дорожки гранитом.
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В Омске выделили еще 6 миллионов рублей на благоустройство сквера у ТЮЗа. Эта сумма потребуется, чтобы выложить пешеходные дорожки гранитом.