Трамп в Truth Social публикует карту, на которой Канада и Гренландия отмечены как территории США Публикация размещена на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Оттавой, вылившегося в географические переименования, а также территориальных претензий США к Дании по поводу Гренландии.