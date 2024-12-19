Ле Пен: Трамп сможет усадить Россию и Украину за стол переговоров

Избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить за стол переговоров Россию и Украину. Об этом в беседе с газетой El Pais заявила глава фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
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