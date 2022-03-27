ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 марта 2022 года

Энергия дня двадцать седьмого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 921 =Апокалипсис - "открытие занавеса, снятие вуали с чего-то, что до этого было скрыто" =Бог являет себя лишь в той степени, в какой искатель способен выдержать Его сияние = В начале взаимоотношений мы чувствуем влюблённость, страсть, и они нас питают = Всё счастье человека зависит от силы его Души; от той высоты, куда он может пройти = Всё, что внутри, истекает наружу, и мы увидим наглядно содержание внутреннего Мира каждого = Всё, что позволяет человеку чувствовать себя спокойным и счастливым, – всё Благо = Главное, тот в своём счастье непоколебим, кто ощутил Свет в себе, как живой импульс жить = Даю тебе ключ, и умей лишь повернуть его, сколько раз указано, а не больше и не меньше = Если в сердце нет благодарности - мёртв человек.