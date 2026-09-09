Дату начала прививочной кампании от гриппа назвали в Новосибирской области

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, «Новосибоблфарм» получил 136 тысяч доз трёхвалентной вакцины для взрослых «Флю-М» и 105,6 тысячи доз четырёхвалентной вакцины «УльтриксКвадри» для детей и беременных женщин.
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