Обучение осуществлялось иностранными инструкторами: ВС России нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ

ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.