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Обучение осуществлялось иностранными инструкторами: ВС России нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ

Обучение осуществлялось иностранными инструкторами: ВС России нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ

ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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