По делу о взятке за покровительство фирме задержан глава Камских Полян в Татарстане

В Татарстане задержали главу Камских Полян по подозрению в получении взятки. По данным источника «Татар-информа», в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора коммерческой фирмы iPhone 16 Pro, стоимостью 108 тысяч рублей и аксессуары к нему на 10 тысяч рублей.