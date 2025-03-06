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Татар-информ

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По делу о взятке за покровительство фирме задержан глава Камских Полян в Татарстане

По делу о взятке за покровительство фирме задержан глава Камских Полян в Татарстане

В Татарстане задержали главу Камских Полян по подозрению в получении взятки. По данным источника «Татар-информа», в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора коммерческой фирмы iPhone 16 Pro, стоимостью 108 тысяч рублей и аксессуары к нему на 10 тысяч рублей.

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