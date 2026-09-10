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ДумаТВ

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Украинцы в Польше начали бояться говорить на родном языке

Украинцы в Польше начали бояться говорить на родном языке

Ирина Верещук заявила, что украинцы в Польше все чаще сообщают о травле и опасаются публично разговаривать на украинском языке.

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