Макияж одной помадой: как сделать стильный монохром

Вы когда-нибудь слышали о том, что можно создать стильный естественный повседневный макияж, используя лишь одну помаду? Монохромный макияж в стиле clean girl — новый тренд, который не потребует от вас чемодана с косметикой, но при этом позволит вам выглядеть сногсшибательно.
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