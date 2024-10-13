Макияж одной помадой: как сделать стильный монохром

Вы когда-нибудь слышали о том, что можно создать стильный естественный повседневный макияж, используя лишь одну помаду? Монохромный макияж в стиле clean girl — новый тренд, который не потребует от вас чемодана с косметикой, но при этом позволит вам выглядеть сногсшибательно.