Генерал ВСУ Тарнавский: Под Авдеевкой готовят новые позиции с учетом отступления

Армия Украины под Авдеевкой пытается подготовить новые позиции, учитывая «все возможные сценарии». Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет «Украинская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии