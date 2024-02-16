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Генерал ВСУ Тарнавский: Под Авдеевкой готовят новые позиции с учетом отступления

Генерал ВСУ Тарнавский: Под Авдеевкой готовят новые позиции с учетом отступления

Армия Украины под Авдеевкой пытается подготовить новые позиции, учитывая «все возможные сценарии». Об этом сообщил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет «Украинская правда».

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