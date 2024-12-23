Кто заплатит и не заплатит дивиденды за 2024 год

На фоне падение котировок российских акций дивиденды - это то немногое, что остается инвесторам. При этом в большинстве случаев дивидендная доходность уступает процентам по вкладам, плюс с дивидендов надо платить НДФЛ, по ним никакого налогового вычета нет.
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