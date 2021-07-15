Театр абсурда

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А Вы заметили, когда власть совсем потеряла совесть?

А Вы заметили, когда власть совсем потеряла совесть?

Я, почему то пропустил тот момент, когда у власти перестало существовать такое понятие, как совесть.

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Ингерман Ланская
Да! в 1937-м!!
Ингерман Ланская
а что ж автор-камуноид не сравнил заплаты в совдепии с царской Россией? и покупательскую способность Российского рубля с совдеповским фантиком... боится красножопый - херово будет выглядеть совдепия - нищий народ в сравнении с Народом России
Санек Совков Совков
гыгыгыыы..
Санек Совков Совков
вот так выглядеть будет ...
Санек Совков Совков
а когда она у неё была то !!!!...
Сергей
Это КПРФ справедливая партия!? Смешно, те же милионеры, олигархи. Это Дедушка ЗЮ нищий? Да не смешите народ, коммунисты.....
Надежда Новопашина
Да ужжжжж!!! Промахнулся автор с коммунистами-то! Один грудинкин чего стоит! Да и коммунисты они чисто номинальные - гвозди из этих людишек явно не получатся! Убеждена: чиновников с совестью просто не бывает.

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