А Вы заметили, когда власть совсем потеряла совесть?

Театр абсурдаПолитикаА Вы заметили, когда власть совсем потеряла совесть? Я, почему то пропустил тот момент, когда у власти перестало существовать такое понятие, как совесть.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман ЛанскаяДа! в 1937-м!!Ингерман Ланскаяа что ж автор-камуноид не сравнил заплаты в совдепии с царской Россией? и покупательскую способность Российского рубля с совдеповским фантиком... боится красножопый - херово будет выглядеть совдепия - нищий народ в сравнении с Народом РоссииСанек Совков Совковгыгыгыыы..Санек Совков Совковвот так выглядеть будет ...Санек Совков Совкова когда она у неё была то !!!!...СергейЭто КПРФ справедливая партия!? Смешно, те же милионеры, олигархи. Это Дедушка ЗЮ нищий? Да не смешите народ, коммунисты.....Надежда НовопашинаДа ужжжжж!!! Промахнулся автор с коммунистами-то! Один грудинкин чего стоит! Да и коммунисты они чисто номинальные - гвозди из этих людишек явно не получатся! Убеждена: чиновников с совестью просто не бывает.Комментировать
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