Террористы надели никабы и атаковали военную базу в Мали

Никабы боевики «Аль-Каиды»* применили для маскировки, как и при недавнем теракте в Дагестане. В это же время вице-премьер Кабардино-Балкарии Залим Кашироков выступил против навязывания моды на никаб на Кавказе, которому с 90-х годов угрожают фанатики: «По-человечески абсолютно никаких претензий нет к восточной культуре, культуре арабов.