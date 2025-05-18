Русская весна
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Русская весна

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Террористы надели никабы и атаковали военную базу в Мали

Террористы надели никабы и атаковали военную базу в Мали

Никабы боевики «Аль-Каиды»* применили для маскировки, как и при недавнем теракте в Дагестане.  В это же время вице-премьер Кабардино-Балкарии Залим Кашироков выступил против навязывания моды на никаб на Кавказе, которому с 90-х годов угрожают фанатики: «По-человечески абсолютно никаких претензий нет к восточной культуре, культуре арабов.

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