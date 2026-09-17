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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о «Локомотиве»: «У них очень большие проблемы, которые сами себе создали. Молодежь должна становиться лучше и уезжать в топ-клубы. Без побед роста не будет»

Бывший тренер «Локомотива»  Юрий Семин  высказался о матче клуба с «Крыльями Советов» (1:1) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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