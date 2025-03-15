Павел Воля категорически отказался от подарков (видео)

Ляйсан Утяшева трогательно поздравила своего супруга Павла Волю с днем рождения. Пара состоит в браке уже 12 лет, и за это время им удалось сохранить в своих отношениях уважение, гармонию и влюбленность, дополнив все это долей авантюры.