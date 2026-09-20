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Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября

Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября

Силы ПВО отразили самую масштабную атаку украинских дронов на Московский регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА.

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