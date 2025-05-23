Выпускной 2025 года в Севастополе: можно ли сэкономить или один раз живём?

Совсем скоро прозвучит последний звонок для ребят, которые в этом году попрощаются со школой. Но ещё долго будет сниться школьный класс, куда привела в первый раз за ручку мама, а также первая учительница, которая, провожая своих учеников во взрослую жизнь, тихонько смахнёт слезу.