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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Выпускной 2025 года в Севастополе: можно ли сэкономить или один раз живём?

Выпускной 2025 года в Севастополе: можно ли сэкономить или один раз живём?

Совсем скоро прозвучит последний звонок для ребят, которые в этом году попрощаются со школой. Но ещё долго будет сниться школьный класс, куда привела в первый раз за ручку мама, а также первая учительница, которая, провожая своих учеников во взрослую жизнь, тихонько смахнёт слезу.

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