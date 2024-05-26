Премия Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова

Среди обладателей Премии Художественного театра молодые деятели искусств (до 35 лет включительно), ярко заявившие о себе в минувшем годупресс-служба Премии Художественного теа тра Лауреаты получили возможность в течение года показать свои творческие проекты на Новой сцене МХТ имени А.