Глава Минцифры Шадаев сообщил, что версия Цифрового кодекса появится в 2025 году

Первая версия Цифрового кодекса должна появиться в середине 2025 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует "Интерфакс" "Надеемся, что в середине 2025 года мы представим первую версию.
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