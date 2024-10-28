Городок из бытовок горит в Москве - на Волоколамском шоссе. Пожар вспыхнул на стройплощадке, где возводят одномоментно несколько больших высоток.
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Городок из бытовок горит в Москве - на Волоколамском шоссе. Пожар вспыхнул на стройплощадке, где возводят одномоментно несколько больших высоток.