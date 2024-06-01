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Военные новости ★ спецоперация

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  • Иван Иваныч
    Вообще то сегодняшние границы политы кровью солдат, никаких уступок западосам!Украинский полити...
  • Evgenija Palette
    А что они надеются на другое? ( я о границах, о которых надо вести переговоры)... НЕУЖЕЛИ ОТДАТЬ НАШИ ЗЕМЛИ ЭТОЙ БЫДЛ...Украинский полити...

Статья 5 «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.

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