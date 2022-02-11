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Трагедия на Камчатке: Экипаж разбившегося Ан-2 погиб

Трагедия на Камчатке: Экипаж разбившегося Ан-2 погиб

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования родным и близким. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района.

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