96 избирательных участков подготовили для выборов президента России в Братске

Выборы президента России пройдут в Братске и по всей стране уже на этой неделе – 15-17 марта. В северной столице региона состоялось заключительное заседание рабочей группы по подготовке и проведению этого важнейшего мероприятия.
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