Сцены Бразилии. Willian Santiago

Сочетая яркие формы и простые линии, иллюстратор Виллиан Сантьяго рисует сцены Бразилии Обладая склонностью к ярким цветам, Виллиан Сантьяго (Willian Santiago) документирует то, что он видит вокруг Лондрины, города на юге Бразилии, где он живет.