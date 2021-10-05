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Сцены Бразилии. Willian Santiago

Сцены Бразилии. Willian Santiago

Сочетая яркие формы и простые линии, иллюстратор Виллиан Сантьяго рисует сцены Бразилии Обладая склонностью к ярким цветам, Виллиан Сантьяго (Willian Santiago) документирует то, что он видит вокруг Лондрины, города на юге Бразилии, где он живет.

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