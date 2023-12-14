Опубликованы фото с места ДТП на Северной окружной с пострадавшим ребёнком

Напомним, авария произошла в полдень в среду, 13 декабря, примерно в 12:12 напротив строения №5. По предварительным данным, 41-летняя рязанка за рулём «Форд» врезалась в «Шевроле» под управлением 23-летнего водителя.
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