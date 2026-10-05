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Царьград

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Институт геофизики сообщил о вспышке M1.1 на Солнце в октябре

Институт геофизики сообщил о вспышке M1.1 на Солнце в октябре

На Солнце зарегистрировали вспышку класса M1.1 в группе пятен 4545, впервые за месяц. Событие произошло 4 октября в 21:48 по московскому времени.

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