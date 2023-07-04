Технология фальсификации истории на примере деятельности «Ельцин-центра» Как сообщают СМИ, Министерство юстиции России в середине июня начало проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента.
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