Норрис предложил Пиастри выбить Ферстаппена: «Если выдашь Сенну в первом повороте, для меня будет замечательно»

По мнению пилота «Макларена», одержать победу можно, лишь выбив соперника из «Ред Булл». Норрис в шутку предложил напарнику Оскару Пиастри, который впервые в карьере стартует с первого ряда, повторить аварию Айртона Сенны и Алена Проста на «Сузуке» в борьбе за титул-1990.