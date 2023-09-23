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Норрис предложил Пиастри выбить Ферстаппена: «Если выдашь Сенну в первом повороте, для меня будет замечательно»

По мнению пилота «Макларена», одержать победу можно, лишь выбив соперника из «Ред Булл». Норрис в шутку предложил напарнику Оскару Пиастри, который впервые в карьере стартует с первого ряда, повторить аварию Айртона Сенны и Алена Проста на «Сузуке» в борьбе за титул-1990.

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