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Царьград

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МВД утвердило изменения в экзаменах на права, действующие с 2027

МВД утвердило изменения в экзаменах на права, действующие с 2027

Министерство внутренних дел России обновляет регламент экзаменов на водительские права. Новшества касаются запрета использования гаджетов и перехода на электронные медзаключения с 1 марта 2027 года в рамках закона "О безопасности дорожного движения".

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