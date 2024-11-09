В проект бюджета Петербурга внесли поправки на 2,7 миллиардов рублей

Они направлены на улучшение социальной, жилищной и медицинской сферы жизни города Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрят ряд поправок к проекту закона о бюджете Северной Столицы на 2025 год.
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