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Закон и Порядок

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Вейпы: «парилка сатаны»

Вейпы: «парилка сатаны»

Пока одни сражаются на фронте, другие в тылу организуют вредоносные шоу Николай Петров    В минувшие выходные в Петербурге, в самом престижном месте – в выставочном комплексе «Экспофорум» прошло пышное мероприятие с названием на английском языке Vape Club Show 2023», на проведение которого был затрачен не один миллион.

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