Как начинают свой день миллиардеры: утренние привычки самых богатых людей мира

Владимир Никитин

Чему тут удивляться? Было бы удивительно, если бы он вставал в 4 часа утра, бежал на помойку, пока его бак не заняли, потом утащил бы набранное в сарай. Потом утренний кофе - "фуфырик" закусить краюхой черствого, найденного на помойке хлеба.... И так каждое утро!!! Вижу это два-три раза в неделю, когда на работу выезжаю... Мне 66 лет, машинист 1 класса, тепловоз-электровоз, сейчас слесарь по ремонту локомотивов, образование высшее профильное ... Страна вечнозелёных ..., Эх, о чем говорить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!