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Как начинают свой день миллиардеры: утренние привычки самых богатых людей мира

Как начинают свой день миллиардеры: утренние привычки самых богатых людей мира

По словам многих из миллиардеров, секрет их успеха состоит не только в идеи, которую они продали миру и заработали.

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Комментарии
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Владимир Никитин
Чему тут удивляться? Было бы удивительно, если бы он вставал в 4 часа утра, бежал на помойку, пока его бак не заняли, потом утащил бы набранное в сарай. Потом утренний кофе - "фуфырик" закусить краюхой черствого, найденного на помойке хлеба.... И так каждое утро!!! Вижу это два-три раза в неделю, когда на работу выезжаю... Мне 66 лет, машинист 1 класса, тепловоз-электровоз, сейчас слесарь по ремонту локомотивов, образование высшее профильное ... Страна вечнозелёных ..., Эх, о чем говорить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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