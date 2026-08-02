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Подростки в Австралии заставили черного лебедя вдыхать пар от вейпа

Подростки в Австралии заставили черного лебедя вдыхать пар от вейпа

В австралийском городе Мандура полиция предъявила обвинения двум несовершеннолетним в жестоком обращении с животными после того, как они опубликовали в соцсетях видео с издевательствами над чёрным лебедем.

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