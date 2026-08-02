Подростки в Австралии заставили черного лебедя вдыхать пар от вейпа

В австралийском городе Мандура полиция предъявила обвинения двум несовершеннолетним в жестоком обращении с животными после того, как они опубликовали в соцсетях видео с издевательствами над чёрным лебедем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии