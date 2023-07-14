Правда и мифы о вреде глютена и лактозы: стоит ли отказываться от них здоровому человеку?

Глютен и лактоза – два современных «пугала» популярной диетологии. Но чем они вредны на самом деле? Как опознать у себя непереносимость лактозы и глютена? И принесёт ли отказ от них пользу, если вы здоровы? Отвечают диетолог и гастроэнтеролог.