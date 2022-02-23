В Краснодарском крае полицейские провели праздничную онлайн-акцию «Защитник»

В Краснодарском крае полицейские провели праздничную онлайн-акцию «Защитник»

В преддверии Дня защитника Отечества ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с общественной организацией правоохранительной направленности «Кубань – территория безопасности» организовали праздничную онлайн-акцию в социальных сетях «Защитник».

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