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Скептики уверены, что американцы никогда не высаживались на Луну

Скептики уверены, что американцы никогда не высаживались на Луну

Потребовалось много усилий, чтобы собрать весь материал по этой увлекательной теме и систематизировать все аргументы «за» и «против».

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