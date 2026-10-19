Цены на нефть падают вечером в понедельник: Brent до $108,17, WTI - $100,84. Дональд Трамп приостановил санкции в отношении России, что может увеличить поставки нефти.
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