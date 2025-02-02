Сводка Министерства обороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 2 февраля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.